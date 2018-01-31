В Volkswagen отстранили топ-менеджера после скандала с опытами над людьми

В автоконцерне Volkswagen AG временно отстранили от работы директора по внешним связям Томаса Штега из-за скандала, связанного с финансированием тестирований воздействия выхлопных газов на людей и животных. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщается в пресс-релизе компании, его отстранение будет действовать до окончания расследования вопроса. Его обязанности временно перейдут его заместителю Йенсу Ханефельду.

"Штег взял на себя полную ответственность, и я это уважаю", - заявил CEO Volkswagen Маттиас Мюллер.

Ранее газеты Süddeutsche Zeitung и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе.

Daimler и BMW заявили, что непричастны к проведению экспериментов над обезьянами. Концерн VW признал такие тесты ошибкой, пишет korrespondent.net