Mercedes построит шесть заводов по производству электромобилей

Компания Mercedes-Benz приступил к выполнению плана по электрификации бренда. В ближайшие пять лет концерн построит шесть новых заводов на трех континентах: в Германии, Франции, США и Китае, сообщает Electrek.

"Наши электромобили будут выпускаться на шести заводах на трех континентах. Мы планируем сделать электрические версии для всех сегментов рынка - от Smart ForTwo до большого внедорожника", - отметил член дивизионного совета Mercedes-Benz Cars Маркус Шефер.

Кроме того, по его словам, Mercedes-Benz планирует собирать аккумуляторы на собственных заводах. "Благодаря созданию "глобальной сети" фабрик, выпускающих батареи, мы сможем обеспечить бесперебойные поставки, а в некоторых случаях даже работать на экспорт", - подчеркнул Шефер.

Аккумуляторы планируется выпускать рядом от новых заводов. На первом этапе их будет пять - кроме Франции, куда можно поставлять батареи из Германии, пишет korrespondent.net