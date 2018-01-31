На столичном водохранилище прошли учения сотрудников Инспекции чрезвычайных ситуаций

В Гидигиче прошли учения сотрудников Инспекции чрезвычайных ситуаций. Они отрабатывали навыки спасения провалившихся под лёд граждан. В учениях приняли участие 16 спасателей.

Сотрудники ИЧС опробовали несколько методов спасения пострадавших, в том числе с применением верёвки и спасательного круга.

По данным ИЧС, с начала года в водоёмах страны утонул один человек.

До девятого февраля по всей стране действует жёлтый код метеоопасности в связи с образованием льда на водоёмах. Он слишком тонкий, ходить по нему опасно.