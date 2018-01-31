Бывший глава столичного управления транспорта Игорь Гамрецкий может вернуться в мэрию

Бывший глава столичного управления транспорта Игорь Гамрецкий может вернуться в мэрию. Высшая Судебная Палата аннулировала трехлетний запрет на занятие им общественных должностей. Об этом заявил адвокат Гамрецкого Раду Думняну.

Комментариев по этому поводу у Игоря Гамрецкого получить не удалось: он на звонки корреспондентов не ответил.



Между тем, на вакантное место главы управления общественного транспорта мэрия объявила конкурс.



Игорь Гамрецкий был осужден на три года условно по делу о платных парковках. Он признал свою вину в том, что участвовал в подтасовке результатов тендера при выборе компании-застройщика.

По этому же делу проходит Дорин Киртоакэ, Нистор Грозаву и предприниматель Александр Пинчевский.