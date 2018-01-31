В Австралии на распродаже купили шкафы с "секретами" правительства

Сотни засекреченных правительственных документов, запертых в шкафах для бумаг, оказались на распродаже мебели в Австралии, передает телеканал ABC.

По данным телеканала, в чье распоряжение поступили документы, распродажа мебели, принадлежащей прежнему правительству, проходила в магазине секонд-хенд в Канберре. Один из посетителей приобрел два тяжелых шкафа, от которых были утеряны ключи. Прошло несколько месяцев, прежде чем он вскрыл замки.

Открыв дверцы шкафов, покупатель обнаружил, что полки забиты документами за период, охватывающий примерно десять лет. Тысячи страниц содержат описание работы пяти предыдущих правительств. Почти все документы имеют гриф "секретно", некоторые – "совершенно секретно", а некоторые предназначены "только для глаз граждан Австралии". Тем не менее, приобрести мебель на распродаже мог покупатель любой национальности.

Как передает телеканал, это "одно из самых масштабных нарушений режима секретности" в истории Австралии. Сообщается, что в найденных папках содержится детальная информация о других нарушениях безопасности, например, о том, как австралийская полиция между 2008 и 2013 годами потеряла около 400 документов, принадлежащих комитету национальной безопасности, пишет РИА Новости

Также находка свидетельствует о том, что около 200 документов были оставлены в офисе министра Пенни Вонг после того, как Австралийская лейбористская партия проиграла выборы в 2013 году. В 195 документах содержится информация о планах "по обороне на Ближнем Востоке, сводки по национальной безопасности, обновленная информация по Афганской войне, разведывательная информация и детали контртеррористических операций". Документы также свидетельствуют о том, что в 2007 году комитет по нацбезопасности экс-премьера Джона Говарда обсуждал отмену "неограниченного права сохранять молчание при полицейском допросе".

Правительство Австралии в среду объявило, что начало расследование.





