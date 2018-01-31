Турецкий футболист погиб, пытаясь заступиться за незнакомую девушку

В Стамбуле погиб футболист команды "Едикуле" Юнус Эмре Изол, который пытался защитить незнакомую девушку, сообщает портал Hürriyet Daily News.

Спортсмен и двое его друзей попытались вмешаться, когда увидели, что мужчина бил девушку, намеревавшуюся сесть в такси.

"Он держал ее за волосы", — рассказывает Абдулхамит Акын, один из товарищей Изола.

Между мужчинами завязалась потасовка. В драке нападавший ударил футболиста ножом в сердце и ранил его спутников. Мужчин доставили в больницу, однако спасти Юнуса не удалось, пишет РИА Новости

"Он умер всего через две минуты после того, как мы его привезли", — заявил Акын

Преступником оказался 38-летний мужчина, которого полиция задержала, когда он обратился за медицинской помощью. Он был в состоянии алкогольного опьянения. У него также имеется судимость за преднамеренное нанесение телесных повреждений. По словам самого нападавшего, женщина, молдаванка по происхождению, украла у него мобильный телефон.