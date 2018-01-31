БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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