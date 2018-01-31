Уроженец Хынчештского района ограбил женщину на Рышкановке

Правоохранительные органы задержали 19-летнего уроженца Хынчештского района, подозреваемого в нападении на жительницу столицы.

Инцидент произошел в столичном секторе Рышкановка на улице Киевская.

Грабитель выхватил сумку, в которой находились мобильный телефон Samsung, деньги и удостоверение личности. Всего злоумышленник нанес ущерб в размере 1000 леев.

В ходе допроса молодой человек признал вину, оправдывая поступок тем, что у него нет средств для существования, пишет aif.md

Стоит отметить, что уроженец Хынчештского района ранее уже привлекался за ограбления жилых домов. За содеянное задержанному грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.



