Служебного кота МИД Британии посадили на диету

Постоянный заместитель главы британского Министерства иностранных дел Саймон МакДональд разослал своим подчиненным служебную записку с просьбой не кормить служебного кота-мышелова Палмерстона. Об этом во вторник, 30 января, сообщил The Telegraph.

Отмечается, что к подобной мере руководству Форин-офиса пришлось прибегнуть из-за распространившихся в ведомстве слухов, что Палмерстона якобы настолько часто подкармливали рядовые работники министерства, что он перестал справляться со своей главной обязанностью – ловлей мышей, пишет korrespondent.net

Источники Telegraph в британском МИД заявили, что, вопреки слухам, "не замечали перемен в талии животного".

При этом самого МакДональда ранее публично заставали за подкармливанием служебного кота.