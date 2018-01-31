Павел Филип: тарифы на газ могут снизить на 20 %

Тариф на природный газ в Молдове может уменьшиться на 20%. К этому выводу пришли в правительстве страны после проведенного анализа. Свои выводы кабинет министров передал компании «Молдовагаз», однако решение по этому вопросу будет приниматься Национальный агентством по регулировании в энергетике. Об этом заявил премьер-министр страны Павел Филип в начале заседания правительства.

По его словам, учитывая, что тарифы пересматриваются раз в году, снижение стоимости произойдет 1 января, а компании «Молдовагаз» надо будет определить пути компенсации потребителям, которые оплатят к тому моменту квитанции.

«Наш анализ, правительства, которое попыталось учесть, как положительные, так и отрицательные отклонения, а также изменение цены на международном уровне, указывает на то, что в этом году есть все предпосылки для значительного снижения тарифа на природный газ. То есть можно снизить эту цену примерно на 20%. У Moldovagaz другое видение, но мы представили абсолютно объективный анализ. Окончательное решение будет принято регулятором, соответственно НАРЭ, но мы хотели, чтобы Moldovagaz знал нашу позицию, а также то, как как мы достигли этого процента. Moldovagaz сообщил нам, что уже ведет переговоры с НАРЭ и мы надеемся, что мы получим окончательное решение по цене на газ на текущий год», - сказал Павел Филип.

Премьер-министр добавил, что и правительство, и Moldovagaz согласны с тем, что снижение тарифа является оправданным. Он также попросил компанию подумать и внедрить систему компенсации для потребителей, который за этот период заплатили согласно старому тарифу, пишет kp.md

«Мы также попросили Moldovagaz подумать о схеме компенсации за первые месяцы года, если тариф будет снижен, чтобы люди смогли воспользоваться этим снижением уже с первых дней 2018 года. Я считаю, что граждане должны оплачивать потребляемый природный газ начиная с 1 января 2018 года, даже если законные процедуры затянутся и их, конечно, необходимо соблюдать, но в таком случае нужно разработать механизм компенсации. Либо людям вернут деньги за то, что они заплатили в январе-феврале, например, или они получат более низкие счета в ближайшие месяцы. Moldovagaz должен представить решение», - добавил премьер.

Заметим, что последний раз тариф на природный газ был изменен в начале 2016 года. Тогда цена снизилась почти на 11%.





