За два дня проверок столичных троллейбусов полиция выявила 17 нарушений

Проверку технического состояния столичных троллейбусов полиция устроила на конечной остановке нескольких маршрутов на Буюканах. За два дня проверок троллейбусов полиция выявила 17 нарушений

В троллейбусе 22 маршрута оказались неисправными стоп-сигналы. Водителю выписали штраф.

"Еще утром все было в порядке, за день перегорели, что делать. Сейчас отремонтирую и дальше поеду".



Во многих машинах огнетушители оказались пустыми либо их вовсе не было.



"Огнетушители снимают в троллейбусном парке, проверяют их, потом ставят на место. С тех пор, как я тут работаю, не разу ими не воспользовался. Это не наше дело, я за пломбы на огнетушителях не отвечаю".



В управлении электротранспорта считают, что ответственность за нарушение должны нести и администраторы парков.



"Водитель не имеет право выезжать на линию, если троллейбус чем-то неукомплектован. Мы обеспечили парки огнетушителями, лампочками для фар, песком. За всем этим должно следить руководство парка и, естественно, водители", - отметил технический директор управления электротранспорта Геннадий Задесенец.



За два дня проверок троллейбусов полиция выявила 17 нарушений.