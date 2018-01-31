Гражданка Бразилии пыталась провезти в желудке 60 пакетиков с кокаином

Тридцатипятилетняя гражданка Бразилии, пытавшаяся провезти в собственном желудке 60 пакетиков с кокаином, задержана в среду в международном аэропорту Суваннапхум в Таиланде, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

Как пишет РИА Новости, полиция Таиланда получила информацию о женщине-наркокурьере по каналам международного сотрудничества, говорится в сообщении. После посадки самолета с подозреваемой в Бангкоке таможенники и полицейские задержали бразильянку в аэропорту и предложили сделать рентгеновский снимок, на котором в желудке женщины обнаружились более 60 маленьких шарообразных предметов, оказавшихся пакетиками с кокаином.

Полиция пока не сообщила СМИ общий вес кокаина, который пыталась ввезти в Таиланд задержанная гражданка Бразилии, уточняет издание.







