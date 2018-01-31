United Airlines пересмотрит политику после инцидента с павлином

Авиакомпания United Airlines сообщила, что пересмотрит свою политику после инцидента с пассажиркой в США, которой не разрешили пронести в салон самолета павлина, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, женщина пыталась провести птицу на борт в аэропорту Ньюарк в штате Нью Джерси. Пассажирка сообщила персоналу, что павлин необходим ей для "эмоциональной поддержки" во время полета, и заявила, что приобрела для птицы билет. Представители авиакомпании United Airlines отказали в провозе павлина, поскольку "животное не соответствовало нормам по ряду причин, включая вес и размер".

Инцидент вызвал критику пользователей социальных сетей, после чего United Airlines сообщила о пересмотре своей политики в отношении пассажиров, пишет РИА Новости.

"Мы знаем что некоторым клиентам необходима эмоциональная поддержка животного, чтобы помочь им во время путешествия… В настоящее время мы просим таких клиентов предоставить медицинские документы заблаговременно — за 48 часов… С целью лучше сбалансировать защиту наших сотрудников и клиентов во время предоставления услуг для пассажиров с ограниченными возможностями, мы пересматриваем нашу действующую политику и вскоре планируем поделиться (обновлениями — ред.)", — цитирует телеканал заявление авиакомпании.



