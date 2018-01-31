Instagram позволит планировать посты заранее. Но не всем

Социальная сеть Instagram обновила API, добавив в него новую функцию, позволяющую планировать на определенное время и автоматически публиковать посты. Такая возможность открыта только бизнес-аккаунтам и крупным предприятиям — рядовым пользователям она пока недоступна.

Функция отложенных публикаций не распространяется на рекламу, и к тому же не реализована в самом Instagram — она открыта только через API для сторонних клиентов, таких как Hootsuite, Sprout Social и SocialFlow. Как отмечает TechCrunch, пользователи Hootsuite, маркетингового инструмента для массового управления учетными записями в различных социальных сетях, могут планировать посты "на потом" уже сейчас.

"Планирование и публикация по расписанию контента Instagram — это запрос номер один для 16 миллионов наших клиентов, — сказал глава Hootsuite Райан Холмс. — Теперь они могут управлять большими объемами контента, несколькими членами команды и учетными записями в Instagram легко и безопасно". Важность новой функции Instagram подчеркнул и гендиректор SocialFlow Джим Андерсон, сказав, что "медиакомпании, которая создает свыше 100 тысяч постов в месяц, просто невозможно делать все вручную", пишет vesti.ru.

Ранее сервис запрещал делать автопубликацию постов — пользователи могли лишь настроить push-уведомление в нужное время о том, когда должна быть выложена та или иная запись. Владельцам обычных аккаунто новая возможность станет доступна в начале 2019 года, сказали в Instagram.