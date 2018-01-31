Арнольд Шварцнеггер продал свой гиперкар за 2,5 миллиона долларов

Звезда голливудских боевиков и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварцнеггер известен своей любовью к экзотическим автомобилям и периодически обновляет автопарк, продавая надоевшие модели и покупая новые. В разряд "надоевших" попал Bugatti Veyron, ушедший за круглую сумму.

Как сообщает журнал TMZ, гиперкар Bugatti Veyron был куплен Шварцнеггером в 2015 году и за прошедшее время использовался актером крайне редко: пробег автомобиля едва достиг 1 600 километров.

Машину Шварцнеггер продал за 2,5 миллиона долларов местному "гуру" марки Bugatti, Оби Океке. Это довольно известный в США предприниматель и продавец роскошных автомобилей, которого даже прозвали "доктором Бугатти". Кстати, не так давно Океке продал красный Bugatti Veyron знаменитому боксеру Флойду Мейвезеру за 3,3 миллиона долларов. Автомобиль Шварцнеггера у Океке тоже надолго не задержится: его планируется перепродать (разумеется, дороже).



Veyron Шварцнеггера - это особая модификация Grand Sport Vitesse с 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами мощностью 1 200 лошадиных сил и 1 500 Нм крутящего момента. Первую сотню гиперкар набирает за 2,6 секунды, а максимальная скорость превышает 410 километров в час, пишет vesti.ru



Стоит сказать, что коллекция автомобилей Шварцнеггера весьма разнообразна и необычна. Например, недавно австрийская компания Kreisel по эксклюзивному заказу голливудской звезды выпустила уникальный Hummer H1 с электрической силовой установкой. Армейский внедорожник оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 490 лошадиных сил, дальность хода составляет 300 километров. Аналогичная силовая установка - и у принадлежащего Шварцнеггеру Mercedes-Benz G-Class, который тоже был создан компанией Kreisel.



Также в коллекции Шварцнеггера "засветились" Dodge Challenger SRT8, кабриолеты Porsche 911, Bentley Continental и Ferrari 360, Mercedes Unimog, несколько "Хаммеров", армейский Dodge M37 и даже танк M47 Patton.