Поскользнувшаяся пенсионерка попала под КамАЗ и отделалась переломом ребра

Переломом ребра и ушибами отделалась 56-летняя жительница Усолья-Сибирского, которую на пешеходном переходе переехал КамАЗ, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Жуткое ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Чудом не обернувшаяся трагедией авария произошла в 10:19 утра во вторник, 30 января, на федеральной трассе "Сибирь". Пенсионерка бросилась через дорогу прямо перед двигавшейся на высокой скорости грузовой машиной, поскользнулась и упала на асфальт.

Водитель КамАЗа не успел среагировать — автомобиль остановился только после того, как переехал женщину всеми колесами, пишет vesti.ru

Удивлению медиков не было предела, когда они диагностировали у пострадавшей перелом одного ребра и несколько ссадин, притом что обычно такого рода ДТП заканчиваются летально для пешеходов.