Китаец превратил сломанный смартфон в огнемет

Успехи Илона Маска на ниве продажи огнеметов для оживления вечеринок и успешной борьбы с нечистью, судя по всему, не дают покоя китайским умельцам — те, как можно судить по кадрам с камер наблюдения, сами того не подозревая, работают над созданием миниатюрных прототипов "зажигательного" оружия.

Свои опыты инженеры из Поднебесной все как один проводят над смартфонами, причем делают это по преимуществу в ремонтных мастерских. Если прежде их стараниями телефоны вспыхивали и взрывались, то неизвестному мастеру из уличной лавки удалось перейти на новый уровень — оказавшийся на его столе гаджет уподобился ракетоносителю и произвел три огненных "залпа" в сторону временного хозяина, чем немало удивил последнего, пишет vesti.ru

Если основатель компаний Tesla и SpaceX просит за свое творение 500 долларов, то стоимость компактного огнемета-смартфона (или огнефона) остается неизвестной. Вещь эта, вероятно, так и останется штучной, ибо массовый рынок, как показали истории со взрывающимися батареями, негативно воспринимает любые попытки средств коммуникации встать на тропу войны.