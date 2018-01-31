Введены новые положения закона об оружии

Владельцы оружия - и огнестрельного, и пневматического - должны задекларировать его 25 октября. В противном случае их лишат разрешения. Таковы новые положения закона об оружии гражданского назначения.

Рассказал о них глава управления общественной безопасности Генерального инспектората полиции Марин Максиан. Особо он подчеркнул, что за отказ пройти алкотест владельцам оружия теперь грозит наказание.



"До сих пор в случае каких-либо нарушений мы не могли обязать владельца оружия пройти тест на алкоголь. А состояние алкогольного опьянения влечёт больше последствий и ответственности. Это отягчающее обстоятельство, за что предусмотрено пожизненное лишение права на ношение оружия", - сказал глава управления общественной безопасности ГИП Марин Максиан.



А в случае потери оружия у владельца отберут разрешение на пять лет. Это трактуется как халатность.

По данным полиции, сейчас в Молдове почти 70 тысяч единиц оружия гражданского назначения. Владельцев - около 57-ми тысяч.

В прошлом году зарегистрировали 135 правонарушений с использованием оружия. В 35-ти случаях речь шла о пневматике.







