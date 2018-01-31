В США построят жилой дом из позолоченных кирпичей

В одном из районов Нью-Йорка собираются построить дом, фасад которого будут покрывать позолоченные кирпичи ручной работы. Как сообщает Nine.com, материал будет производиться на испанской фабрике Cerámica La Covadonga.

Здание построят в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, предполагается, что это будет первое строение из позолоченного кирпича, возведенное вручную. По словам архитекторов, со временем золотой сплав начнет окисляться, и цвет дома изменится.

По проекту, на нижних эатажах здания собираются обустроить спа-салон, а на крыше будет специальная терраса для пикников. Примерная стоимость апартаментов в еще не построенном здании оценивается в сумму от 965 тысяч до 6,5 миллионов долларов, сообщает lenta.ru