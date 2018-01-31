Итальянцы начали продавать дома за один евро

В итальянском городе Оллолаи на острове Сардиния начали продавать недвижимость по рекордно низкой цене. Как сообщает CNN, дом там можно купить за один евро. За последние несколько десятилетий население города сократилось вдвое, таким образом туда хотят привлечь новых жителей.

В настоящее время в Оллолаи есть примерно 200 домов, выставленных на продажу. Тем, кто сюда переедет, обещают идиллическую жизнь в окружении озер, рек и и холмов.

Недвижимость в городе продается с условием, что новые владельцы отремонтируют дом в течение трех лет. По подсчетам местных чиновников, реконструкция обойдется в среднем в 25 тысяч евро.

В ноябре 2017 года с похожей инициативой выступили власти швейцарской деревни Альбинен. Семьям, которые согласятся туда переехать, предлагали платить по 70 тысяч франков. Так местные власти хотели спасти деревню от вымирания: там живут всего 240 человек.