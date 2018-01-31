Найдены следы крупнейшей вулканической катастрофы

Ученые Университета Кертина (Австралия) выяснили, что 2,2 миллиарда лет назад на Земле после геологического затишья начали происходить катастрофические извержения. Они оказались причиной появления Колумбии — первого суперконтинента, который расположился в северном полушарии Земли. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Geoscience.

Тектонические процессы, которые происходили в начале палеопротерозойской эры (около 2,4 миллиарда лет назад), привели к появлению суперкратонов — крупных временных геологических структур, состоящих из древних платформ (кратонов). Однако около 1,6 миллиарда лет назад возник первый суперконтинент Колумбия.

Анализ стратиграфических колонок, которые демонстрируют последовательность напластования горных пород 2,4-2,2 миллиарда лет назад, продемонстрировал существование периода затишья, когда почти остановились такие геологические процессы, как излияние магмы, метаморфизм магматических пород и минерализация. Подобные «перерывы» объяснялись либо плохой сохранностью материала, либо какими-то изменениями в коре и мантии Земли.

Ученые показали, что магматическое затишье действительно произошло, поскольку в этот период также уменьшилась скорость складкообразования и осадконакопления. Однако 2,2 миллиарда лет назад спад сменился на новый период магматизма, который сильно отличался от других подобных процессов до затишья. Из мантии Земли в результате массивных извержений было выброшено большое количество материала, что способствовало возникновению первого полушарного суперконтинента.