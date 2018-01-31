Полиция обнаружила у двоих жителей Сорок более 500 бутылок с контрафактным алкоголем

Пограничная полиция провела обыски по трем адресам в Сороках. В результате, дома у двоих подозреваемых обнаружили 565 бутылок с различными алкогольными напитками: коньяк, водка, виски, ликер, бальзам, а также обнаружили этиловый спирт и 174 пробки. Весь товар был без акцизных марок.

Согласно расследованию, 54-летний и 57-летний граждане Молдовы производили и хранили алкоголь дома, после чего незаконно продавали его в различных количествах.

Предполагается также, что часть напитков в качестве сырья была привезена из Приднестровья. Обнаруженный контрафактный алкоголь был изъят на время разбирательства, пишет aif.md



