О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Полиция обнаружила у двоих жителей Сорок более 500 бутылок с контрафактным алкоголем
// фото: aif.md
17:00, 31 Jan 2018
просмотров 119 | комментариев 0

Пограничная полиция провела обыски по трем адресам в Сороках. В результате, дома у двоих подозреваемых обнаружили 565 бутылок с различными алкогольными напитками: коньяк, водка, виски, ликер, бальзам, а также обнаружили этиловый спирт и 174 пробки. Весь товар был без акцизных марок.

Согласно расследованию, 54-летний и 57-летний граждане Молдовы производили и хранили алкоголь дома, после чего незаконно продавали его в различных количествах.

Предполагается также, что часть напитков в качестве сырья была привезена из Приднестровья. Обнаруженный контрафактный алкоголь был изъят на время разбирательства, пишет aif.md




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День хорош для деловых начинаний. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Информационные пузыри - чему нельзя верить в соцсетях
Ксения Сафронова, Екатерина Крыжановская ,
авторы издания DW
Loading...