Самолет перелетел из США в Австралию на горчице

Авиалайнер Boeing Dreamliner 787-9 австралийской авиакомпании Qantas впервые в истории выполнил перелет из США в Австралию на топливе, частично состоящем из горчичного масла.

К стандартному авиационному топливу добавили 10% органического на основе семян горчицы. В результате за 15-часовой полет из Лос-Анджелеса в Мельбурн удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.

По словам представителей Qantas, необычное топливо не представляет никакой угрозы для людей и природы, пишет moya-planeta.ru

В авиакомпании поставили цель за счет биотоплива сократить выбросы углекислого газа на 80%.