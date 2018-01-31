В Зимбабве уравняли белое население с чернокожим в правах на аренду земли

Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поручил правительству дать всем белым фермерам разрешение на аренду земли сроком до 99 лет, тем самым уравняв их в правах с чернокожим населением, сообщает издание ZimEye со ссылкой на официальное письмо министерства земель, сельского хозяйства и переселения.

По данным издания, предыдущий закон подразумевал, что брать в аренду земельные участки на 99 лет может только чернокожее население страны, белому меньшинству разрешалось арендовать землю только сроком на пять лет.

"Доводим до вашего сведения, что министерство земель, сельского хозяйства и переселения распорядилось, чтобы все оставшиеся белые фермеры получили разрешение на аренду земли сроком на 99 лет вместо пятилетнего срока аренды, как было предусмотрено предыдущим соглашением", — приводит издание официальное письмо ведомства.

Как ранее сообщалось, Мнангагва намерен выпустить облигации, направив вырученные средства на комплексное восстановление экономики страны. За вырученные средства президент планирует в том числе выплатить компенсацию белым фермерам, чья земля была конфискована в ходе проведения земельной реформы в стране предыдущим президентом Робертом Мугабе, пишет РИА Новости

В конце ноября 2017 года президент страны — 93-летний Роберт Мугабе — ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.