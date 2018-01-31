Палеонтологи нашли в Египте останки ранее неизвестного науке динозавра

Ученые обнаружили кости динозавра, принадлежащего к ранее неизвестному виду, в пустыне Сахара на территории Египта, находка может пролить свет на эволюцию динозавров в Африке.

Останки обнаружила группа исследователей из египетского Университета Мансура во главе с Хешамом Салламом. Ученые в соавторстве с исследователем из американского университета Огайо Эриком Горсаком опубликовали статью о находке в журнале Nature Ecologу and Evolution.

Как отмечается в сообщении на сайте университета Огайо, динозавр, "сопоставимый по размерам со школьным автобусом" получил название Mansourasaurus shahinae, он относится к группе титанозавров — травоядных динозавров с длинными шеями и хвостами, передвигавшихся на четырех конечностях.

Согласно опубликованной в журнале Nature Ecologu and Evolution статье, найденный динозавр жил на северо-западе Африки 94-66 миллионов лет назад и принадлежит к той же ветви, что и титанозавры, ранее обнаруженные в Евразии. Находка может служить доказательством того, что расселение наземных позвоночных между Евразией и Африкой произошло после разделения Африки и Южной Америки, формировавших ранее единый континент, 100 миллионов лет назад.

Находки останков указанного периода на территории Африки случаются крайне редко. Обнаруженный скелет является одним из наиболее хорошо сохранившихся, пишет РИА Новости







