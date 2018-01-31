Эксперт «IDIS Viitorul» поддерживает инициативу правительства по импорту рабочей силы

Экономический эксперт «IDIS Viitorul» Вячеслав Ионицэ поддерживает инициативу Министерства труда, которая предусматривает покрытие нехватки рабочей силы в нашей стране за счёт иностранцев. В комментарии на своей странице в Facebook экономический эксперт назвал области, в которых Молдове больше всего нужны квалифицированные рабочие.

«Помните сказку: У Молдовы есть дешевая и квалифицированная рабочая сила. Теперь это официально - в Молдове нет рабочей силы. Правительство представило проект, который упрощает процедуры трудоустройства определенных категорий людей. Каковы области, наиболее затронутые нехваткой рабочей силы на взгляд правительства?

1. Медицина. Много наших граждан покидают страну, поэтому вся надежда на импорт врачей.

2. Работники в автомобилистике. В последние годы автомобильные компании открыли более 12 тысяч рабочих мест благодаря Свободным экономическим зонам. В 2018 году планируется открыть около 10 тысяч рабочих мест. А рабочих нет.

3. Дорожники. Если действительно есть желание, чтобы 2018 год стал годом, когда будут инвестировать в дороги, то у нас есть проблема: нехватка рабочих.

Поэтому надежда только на иностранцев, которые будут строить наши дороги, работать в кабельной промышленности и лечить нас в больницах», - написал Вячеслав Ионицэ.

Согласно документу, подготовленному Министерством труда, нехватка рабочей силы в Молдове может быть покрыта иностранцами. Иностранцам необходимо будет получить только вид на жительство, без разрешения на работу. В настоящее время существуют 17 профессий с наибольшим количеством вакансий.