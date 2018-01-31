Канье Уэст переделал Пэрис Хилтон в Кардашьян

Пэрис Хилтон примерила на себя образ давней подруги Ким Кардашьян. Перевоплощение удалось настолько, что звезд тяжело различить.

Обе знаменитости поделились снимками на своих страницах в Instagram, пишет korrespondent.net

Для идеального образа Пэрис Хилтон не только одела одежду Кардашьян, но и перекрасилась в пепельно-белый.

Перевоплощение связано с выходом новой коллекции мужа Кардашьян Каньи Уэста. Репер снимал лукбук для презентации вещей из коллекции Yeezy Season 6.