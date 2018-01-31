Две фуры столкнулись на трассе Кишинёв-Оргеев: есть жертвы

Две фуры столкнулись на трассе Кишинёв-Оргеев. В результате ДТП погибла женщина. Ещё два мужчины получили травмы различной степени тяжести. Одного из них доставили в больницу скорой помощи. Второй от госпитализации отказался.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и экипаж патрульной полиции. По предварительной информации один из водителей потерял управление и врезался в фуру, которая ехала перед ним. Мужчина заявил, что был ослеплен солнцем.





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