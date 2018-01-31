В столичной Ярмарке вакансий принимают участие 30 компаний

30 компаний стали участниками Ярмарки вакансий, открывшейся в столице. Проходит она в рамках ежегодной выставки "Сделано в Молдове". Приглашают на работу специалистов самой разной квалификации.

Предприятия готовы принимать на работу специалистов с опытом работы за рубежом.



По замыслу организаторов, предприятия-участники ярмарки вакансий каждый день будут сменять друг друга.



"В день по семь-восемь компаний. Основное внимание мы решили уделить перерабатывающей промышленности, так как в этой отрасли работает много предприятий", - сообщила сотрудник Агентства занятости населения Кристина Рапан.



С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте Национального агентства занятости населения.



Выставка "Сделано в Молдове" будет открыта до 4 февраля.





