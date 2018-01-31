В прошлом году зарегистрировали 477 случаев насилия в школах

Почти пять тысяч случаев физической и вербальной агрессии по отношению к детям зарегистрировали в первом квартале этого учебного года. Согласно данным министерства образования, чаще всего над детьми издеваются и избивают их же сверстники. Для предупреждения подобных случаев ведомство разработало план действий.

"В каждом учреждении и местных управлениях образования есть специалисты, которые работают с детьми и регистрируют случаи. Также мы проводим информационные кампании по предупреждению насилия в учебных заведениях", - сказала глава управления МОКИ Родика Жосан.



Психологи говорят, что агрессивны чаще всего подростки.



"Они это перенимают и моделируют, если дома кто-то из родителей позволяет себе насилие относительно ребенка, то он это принимает это как норму. Крики, истерики, насилие, он приходит и это проецирует в среду, в которой он находится. Либо наоборот, если он сильно подавляется дома", - отметила психолог Анжела Николаоу.



За прошлый год в полиции зарегистрировали 477 случаев насилия в школах.



"Мы сотрудничаем с учебными заведениями, говорим с детьми о том, как реагировать на насилие. Они часто многого не знают. Кроме этого, мы просим сообщать о случаях насилия", - отметил глава управления общественной безопасности ГИП Марин Максиан.



Некоторые родители считают, что агрессивное поведение является результатом плохого воспитания.



Другие же говорят, что зачастую учитель выступает в роли агрессора, а это вызывает у детей ответную реакцию.



За 12 месяцев 2017 года полиция зафиксировала 83 случая агрессии учителей по отношению к школьникам.





