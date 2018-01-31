Умер режиссер мультфильмов о коте Леопольде

В Германии в возрасте 77 лет скончался режиссер анимационных фильмов Анатолий Резников. Об этом РИА Новости сообщила журналист Сусанна Альперина.

"Мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова. Они сообщили, что его сегодня утром не стало", – сказала Альперина.

По предварительным данным, мультипликатор умер 31 января около 10.00 по киевскому времени в немецком городе Золинген. Причина смерти не уточняется, пишет korrespondent.net

Известность Резникову принесли мультфильмы "Раз ковбой, два ковбой" и серия анимационных картин о коте Леопольде по сценариям Аркадия Хайта.