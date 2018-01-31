Лондон признали непригодным для жизни

Британские экологи бьют тревогу — загрязнённый воздух сделал Лондон непригодным для жизни. Эксперты отмечают, что концентрация двуокиси азота в атмосфере в 18 раз больше предельно допустимых значений.

Основной причиной, как и много лет назад, является плотный городской трафик и огромное количество автомобилей. При этом основной вред, по данным учёных, экологии Лондона наносят дизельные двигатели, наиболее популярные в странах Европы.

Загрязнение воздуха уже назвали одной из причин высокой смертности в столице Великобритании: до 40 тысяч человек в год умирает из-за болезней сердечно-сосудистой системы и лёгких, пишет life.ru

По данным экологов, меры, введённые в 2010 году в рамках программы по борьбе с загрязнениями воздуха, не работают и не будут эффективно работать.

Главным требованием экологических организаций в этой связи по-прежнему остаётся отказ от использования двигателей внутреннего сгорания в автомобилях и переход на электрический транспорт, а также ужесточение контроля за выбросами промышленных предприятий.