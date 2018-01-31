Новый iPad выйдет в конце 2018 года

Компания Apple готовится выпустить новый iPad до конца 2018 года. Об этом сообщил известный аналитик Марк Гурман в колонке для Bloomberg.

о мнению Гурмана, купертиновцы покажут iPad до конца текущего года. Причём это будет планшет, оборудованный фирменным процессором с поддержкой искусственного интеллекта и нейросетей. Из этого эксперт сделал вывод, что компания оснастит новое поколение iPad биометрическим сканером Face ID, как в iPhone X, пишет life.ru

Также Марк Гурман полагает, что новый чип позволит девайсу быстрее работать с беспроводной электроникой, например наушниками AirPods или недавно выпущенным на рынок смарт-спикером HomePod.