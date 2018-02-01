Автотранспорт лидирует по объему грузоперевозок в Молдове

Объем грузоперевозок в прошлом году составил свыше 17 миллионов тонн, что на четверть больше, чем в 2016. По данным Национального бюро статистики, его рост вызван, в частности, развитием внешней торговли.

Чаще всего товары везли автотранспортом - объем этих грузоперевозок вырос на 20% и составил более 12 миллионов тонн. По железной дороге доставили почти пять миллионов тонн грузов - почти на 40% больше, чем в 2016 году. 135 тысяч тонн отправили речным транспортом. Воздушные грузоперевозки увеличились более чем в два раза и составили в прошлом году тысячу тонн.



Стала популярной и гражданская авиация. По данным статистики, число путешествовавших самолетами в прошлом году выросло на 45% и составило более миллиона 600 тысяч. Больше всего люди предпочитают автотранспорт. За год зарегистрировали более ста миллионов пассажиров рейсовых автобусов и микроавтобусов. Поезда предпочли на 20% меньше, чем в 2016.