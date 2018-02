Косатку научили повторять слова за человеком

Ученые научили косатку здороваться, считать до трех и издавать различные звуки. Как говорится в исследовании, опубликованном журналом Proceedings of the Royal Society B, 14-летняя самка косатки по имени Вики живет в аквариуме Marineland во Франции.

Вики родилась в неволе и постоянно привлекается к экспериментам учеными, изучающими поведение косаток. Вначале Вики выучили команде "повтори". Затем она научилась имитировать звуки причмокивания губами, скрипа и некоторые слова на английском языке (hello, bye-bye, one, two).

По словам ученых, это первый известный случай обучения косатки внятному произнесению слов человеческой речи. Вики тратила от четырех до 17 попыток на то, чтобы выучить новое человеческое слово, пишет korrespondent.net

На записи слышно, что косатка произносит слова с помощью дыхала — дыхательного отверстия у китообразных. Киты относятся к одним из немногих животных, способных имитировать услышанные звуки.