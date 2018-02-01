Названы приоритетные направления для предоставления фермерам субсидий

Порядка 60% средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности в 2018 г. будет направлено на субсидирование садоводческого и зоотехнического сектора, а также на модернизацию послеуборочной инфраструктуры.

Как передает Инфотаг, об этом рассказал по случаю начала приема заявок на получение субсидий директор Национального агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Николае Чубук, отметив, что впервые за историю субсидирования кампания стартует так рано и продлится девять месяцев.



По его словам, на старте кампании приоритетом станет погашение задолженностей перед фермерами за 2017 год. На это потребуется 220 млн леев, из которых 80 млн уже перечислены на счета фермеров, а оставшаяся часть будет выплачена до конца февраля.



"В этом году также будет запущена программа предоставления субсидий авансом. Она начнет действовать после того, как правительство одобрит ее концепцию. Программа позволит молодым людям (18-35 лет), у которых есть инновационная идея, но нет финансовых возможностей для ее запуска, получить субсидии авансом для реализации намеченного", - сообщил Чубук.



Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконович сказал, что бюджет Фонда на этот год составляет порядка 900 млн леев, из которых 633 млн леев - для оплаты заявлений за этот год. А 46 млн леев будет перенаправлено в Фонд винограда и виноделия.