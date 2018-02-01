Опубликовано детальное фото темной туманности Волка

Ученые опубликовали самое детальное изображение облака Lupus 3, которое находится в 600 световых годах от Земли. Снимок выложели на сайте Европейской южной обсерватории.

Туманность представляет собой огромное газа и пыли в межзвездном пространстве. Большинство туманностей подсвечены интенсивным излучением рождающихся в облака горячих звезд.

Однако Lupus 3 является темной туманностью, в которой горячие звезды рождаются из конденсирующихся масс газа и пыли.

Такие туманности настолько плотные, что они поглощают видимый свет, который распространяется внутри них.

Туманность Lupus 3 находится в созвездии Скорпиона и входит в состав большего комплекса Облака Волка, пишет korrespondent.net

Новое детальное изображение астрономы получили с помощью обзорного телескопа VLT Survey и 2,2-метрового телескопа MPG/ESO обсерватории Ла Силья в Чили.

В центре изображения находятся две молодые голубые звезды. На более ранних стадиях существования большая часть их излучения задерживалась плотной пылью внутри родительской туманности, поэтому небесные тела были видны только телескопам, работающим в радио- и инфракрасном диапазонах.

По мере того, как звезды становились горячее и ярче, их интенсивное излучение и сильный звездный ветер расчищали окружающее пространство от газа и пыли, и теперь они стали заметны и в видимом диапазоне.