Ученые раскрыли загадку "кровавого" снега в Архангельской области

Ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) исследовали красный снег, обнаруженный жителями отдаленных деревень Архангельской области на крышах домов, и пришли к выводу, что необычную окраску снега вызывают водоросли, размножающиеся в благоприятных условиях.

Несколько лет назад жители деревень Архангельской области обратили внимание на "кровавый" цвет снега на крышах домов и забили тревогу. Снег необычной окраски местные жители фиксировали в 2013-2014 годах, в начале и в конце 2017 года. О нем сообщали из Верхнетоемского, Холмогорского, Пинежского районов. Собранная с крыш вода была отправлена в лаборатории, в том числе САФУ.

"В снеге мы обнаружили вещества, которые ответственны за окраску. Они были, предположительно, растительного происхождения. Мы стали рассматривать теории, как эти вещества могли появиться в снеге. При этом такие вещества в промышленности не используются – человек не может их генерировать", — рассказал РИА Новости руководитель сектора научных проектов центра коллективного пользования научным оборудованием САФУ "Арктика", кандидат химических наук Александр Кожевников.