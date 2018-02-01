Физики предупредили о катаклизмах из-за смены магнитных полюсов Земли

Исследующие магнитное поле Земли физики пришли к выводу, что магнитные полюса нашей планеты готовятся поменяться местами, что может привести к катастрофическим последствиям.

По словам ученых, теоретически Северный и Южный магнитные полюса Земли должны меняться местами каждые 200 000 или 300 000 лет, однако на деле этого не происходило последние 780 000 лет. Впрочем, теперь магнитные полюса все-таки начали демонстрировать признаки сдвига, что поднимает много вопросов о будущем Земли, пишет Newsweek.



Источником магнитного поля является состоящее в основном из металлов ядро Земли. Невидимые линии, протянутые между полюсами планеты, защищают ее жителей от летальных уровней излучения и прямых солнечных лучей. Таким образом, перспектива ослабления этого поля угрожает оставить нас без достаточной защиты, передает Моя планета.



Более того, директор лаборатории физики атмосферы и космоса Университета Колорадо Даниэль Бейкер считает, что следующая смена полюсов может сделать некоторые районы Земли непригодными для жизни. Также смена магнитных полюсов повлияет на работу спутников, из-за чего пострадает инфраструктура всей планеты.



Ранее ученые доказали, что человек обладает встроенным «биокомпасом», позволяющим ощущать магнитные поля, в том числе и поле Земли. А животные и вовсе используют магнитное поле вместо карты, что, впрочем, не всегда заканчивается позитивно. Так, в прошлом году выяснилось, что причиной смерти 29 кашалотов, выбросившихся на побережье Северного моря, стали геомагнитные бури, сбившие животных с верного курса.