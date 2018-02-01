Ренато Устатый закрывает телеканал БТВ

Принадлежащий бельцкому мэру телеканал БТВ, в ближайшее время будет закрыт, а коллектив будет распущен. Об этом нам сообщили источники в руководстве телеканала, а позже подтвердили источники в окружении Усатого.

Сайт телеканала уже не работает.

Уже более 4-х месяцев коллектив телеканала не получает зарплату, что вызывает массу недовольств среди работников, часть из которых уже уволилась и находится в поисках нового рабочего места.

Как пишет baltean.eu, ранее Ренат Усаты, всеми возможными методами добивался закрытия телеканала руками центральных властей, чтобы иметь аргументированную формулировку перед коллективами работающих у него журналистов. Этот план потерпел неудачу, а нового он так и не придумал.

Похоже череда проблем преследует нашего мэра не только в политической плоскости, в информационной, все тоже достаточно бесперпективно.