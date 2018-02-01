Принадлежащий Уильямсу кот Мо предпочитает "охотиться" ночью. Его улов внушителен – за неделю питомец приносил домой до 40 предметов соседского нижнего белья, а также футболки, носки и даже боксерские перчатки.

Все находки кот бросал на самом видном месте – на крыльце или прямо на кровати хозяев, передает Вести.ру.

Уильямс и его подруга почти две недели гадали, откуда чужое исподнее взялось у них дома, пока не увидели, как Мо бежит к дому с футболкой в зубах. Теперь житель Новой Зеландии почти каждое утро стучится к соседям, чтобы вернуть им украденные котом вещи. Те не злятся.