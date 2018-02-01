12-летняя испанская принцесса стала наследницей трона

В день своего 50-летия король Испании Филипп VI наградил свою старшую дочь орденом Золотого руна.

Такой же орден 37 лет назад получил и сам Филипп от своего отца. Престижный орден веками вручали принцам и принцессам, сообщает УНИАН.

Будущих наследников Короны готовят с детства, чтобы впоследствии они были готовы к обязанностям перед Испанией.