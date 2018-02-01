Зачем родила? Ивановский чиновник извинился перед оскорбленной матерью-одиночкой

Глава администрации города Заволжск Ивановской области РФ звинился за оскорбления перед матерью-одиночкой, попросившей у него помощи в ремонте квартиры, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее в Интернете появилось видео, вызвавшее широкий общественный резонанс. На записи слышно, как девушка говорит чиновнику, что не может жить с грудным ребенком в квартире, где нет косметического ремонта и стоит старая газовая плита. Глава городской администрации напоминает, что государство и так выделило девушке квартиру бесплатно как сироте.

"Вы в таком возрасте родили ребенка!" — возмущен он и спрашивает, есть ли у девушки муж, на что она отвечает: "Гражданский". При этом девушка подчеркивает, что ее гражданский супруг тут ни при чем, и косметический ремонт — вопрос, который должна решить городская администрация.

Чиновник предложил матери-одиночке сделать ремонт самостоятельно, на что девушка ответила, что у нее нет на это денег, после чего глава городской городского поселения в грубой форме поинтересовался, зачем она вообще рожала ребенка, передает Вести.ру.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что чиновник ни при каких обстоятельствах не имеет права хамить людям, и такое поведение недопустимо. После этого глава администрации Заволжска извинился перед матерью-одиночкой и пообещал урегулировать ее вопрос.