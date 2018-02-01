ЛП хочет организовать референдум об отставке Игоря Додона

Либералы хотят организации референдума об отставке президента страны. Так они ответили на жесткую критику, которой Игорь Додон подверг местные власти нескольких сел, подписавших декларации об объединении с Румынией.

"Человек, который больше живет в Сибири, а не в Молдове, где его рабочее место, непрезидент Игорь Додон замахнулся дубинкой и угрожает народным избранникам. Непрезидент Додон продолжает нарушать Конституцию, и его за это нужно наказать", - заявил Михай Гимпу.



В среду Игорь Додон объявил о намерении созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить действия местных советов. Также он потребовал вмешательства правительства и парламента. Декларации об объединении с Румынией до сих пор подписали советники из семи сел. Приурочили это к столетию присоединения Бессарабии к Румынии.