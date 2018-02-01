Миллион человек помогли американцу назвать сына в честь героя мультика

Житель американского города Литтлтаун, штат Аризона, захотел назвать своего четвертого ребенка Гоку в честь героя японского мультсериала "Dragon Ball" ("Драконий жемчуг"). Супруга мужчины сказала, что согласится на это, только если соответствующий пост мужа в соцсетях наберет миллион лайков. И у него это получилось.

Жена Карлоса Санчеса недооценила силу соцсетей, а также количество поклонников мультсериала, который регулярно выходит вот уже 29 лет. "Драконий жемчуг" смотрят миллионы людей на планете.

Пост Санчеса о том, что ему нужны лайки, чтобы назвать сына Гоку, набрал необходимый миллион буквально за несколько дней, так что его супруге пришлось подчиниться, передает Вести.ру.

"Гоку так Гоку, в конце концов, у нас уже есть три ребенка с нормальными именами", — смирилась женщина.

Dragon Ball — многотомный комикс и сериал, первая серия которого вышла в 1986 году. В настоящий момент сняты более 600 серий. Главный герой "Драконьего жемчуга" – мальчик с обезьяньим хвостом Сон Гоку, который умеет летать. Его неоднократно называли одним из лучших персонажей японских мультфильмов в истории.