C Джима Керри сняли обвинения в убийстве подруги

Канадско-американский комик и киноактер Джим Керри освобожден от всех обвинений в убийстве визажистки Катрионы Уайт в 2015 году, с которой он тогда состоял в близких отношениях. Об этом в среду сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его сведениям, все иски в адрес актера были отклонены 25 января. Информации по мотивировке решения суда не приводится, передает ТАСС.

В 2015 года Уайт скончалась от передозировки рецептурных лекарств, после чего ее родственники подали судебные иски против артиста, обвинив Керри в том, что он предоставил Уайт препараты, ставшие причиной ее гибели.

В свою очередь в сентябре прошлого года адвокат актера подал встречный иск, заявляя, что обвинения в адрес Керри - попытка нажиться на его популярности.