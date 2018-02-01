Двое несовершеннолетних пытались ограбить дорогую иномарку в столице

Два 17-ти летних уроженца Леовского района, поступивших в столичный колледж, решили ограбить дорогую иномарку. Сегодня около четырёх утра бравые парни вышли на дело - а оказались в комиссариате.

Сотрудники батальона оперативного реагирования застали автовзломщиков в самый пикантный момент - когда, взломав припаркованную во дворе многоэтажки БМВ, они увлеченно рассматривали дорогую автомагнитолу, прикидывая, сколько за нее выручат. В комиссариате отпираться не стали в надежде, что чистосрдечное им зачтется.

Подвела парней бдительность жильцов дома, которым почему то под утро не спалось.

"Вышел на балкон покурить. Увидел двух парней. Мой автомобиль припаркован выше. Они покрутились, посмотрели, спустились вниз, к другой машине. Я позвонил в полицию, сказал, что кто-то крутится вокруг машин. Вышел на улицу, остановил его, и в это время подъехала полиция. Как я понял, дорогой магнитофон из этого БМВ", рассказал очевидец.

Подозреваемых задержали на 72 часа. Ведется следствие. Им грозит до двух лет тюрьмы.