В Сан-Франциско простят все правонарушения за 40 лет, связанные с марихуаной

В Сан-Франциско отменят все вынесенные с 1975 года решения по делам о правонарушениях, связанных с марихуаной.

Все данные о задержаниях и судебных решениях будут удалены из полицейских баз, объявил окружной прокурор Сан-Франциско Джордж Гаскон.



Все приговоры по уголовным делам, связанным с марихуаной, вынесенные за более чем 40 лет, будут отправлены на пересмотр, с целью их переквалификации в правонарушения и/или отмены.



По оценкам окружного прокурора, отменены будут решения по примерно 3000 делам о правонарушениях. На пересмотр будут отправлены около 4,9 тысяч уголовных дел, передает meduza.io.

«Мы хотим устранить ошибки, связанные с провальной войной с наркотиками, которая велась в этой стране в течение многих лет, и начать возмещать часть вреда, нанесенного не только всей стране, но этническим общинам», — заявил Гаскон на пресс-брифинге (англ.яз.).



В штате Калифорния с 1 января 2018 года легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях. Жители штата старше 21 года могут хранить дома до 21 грамма марихуаны, а также на законных основаниях заниматься ее выращиванием (в небольших количествах).С 1996 года в Калифорнии узаконено употребление марихуаны в медицинских целях. Калифорния была первым штатом, принявшим такое решение.

По мере постепенной легализации марихуаны в Калифорнии жители штата, через суды начали успешно добиваться снятия судимости или удаления записей о задержаниях и штрафах, связанных с марихуаной.

Однако из-за того, что такие процедуры проводились только через суд, реабилитации могли добиться не все жители штата. Правозащитники указывали, что такое положение дел ущемляет людей с невысокими доходами, которые не могут позволить себе оплату судебных издержек.