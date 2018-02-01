В Германии стали продавать персональные тревожные кнопки для женщин

В Германии женщины запустили флешмоб против агрессии мигрантов. Молодые девушки рассказывают в деталях, как они стали жертвами мигрантов, и это происходит по всей Европе.

Они даже создали новое движение с кричащим названием "120 децибел" и очень хотят быть услышанными.

"Мы не добыча и не рабы, мы дочери Европы, мы помним каждую изнасилованную и убитую. Мы заставим вас о них вспомнить. Мы чересчур долго молчали, и сейчас начинается наше восстание. Матери, женщины, сестры, дочери Европы — это государство вас не защитит", — скандируют они.

В Германии стали продавать персональные тревожные кнопки для женщин, а в оружейном магазине товары подстроились именно под женщин: средства защиты стали разноцветными.

В Берлине на середину февраля намечен массовый антимигрантский "женский марш", сообщает ren.tv