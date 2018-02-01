В столичном пригороде в пятницу отключат воду

По некоторым улицам в городе Сынжера муниципия Кишинев в пятницу, 2 февраля, будет прекращена поставка питьевой воды.

Перерыв в поставках воды запланирован с 10.00 до 16.00 в связи с работами по замене клапана диаметром 300 мм в данном населенном пункте, передает IPN.



Доставка питьевой воды будет прекращена на следующих улицах: Индустриалэ, в том числе в домах с дробью, Скиноаса, промышленная зона. В то же время воды не будет в плодовых предприятиях: „Orion”; „Fenix”;„Tracom”; „Negnic”; „Pheonix”; „Zarea”; „Pomușoara”; „Montator”; „Furnicar-Olimp”; „Sirius”.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.